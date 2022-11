Moştenirea lui Iohannis (II) Transformata de actuala putere, sub sceptrul lui Klaus cel puturos, in gropa de gunoi a Europei, Romania (dreapta, educata si curata!) miroase groaznic a ciuma rosie, a lepra galbena si a verde de Budapesta. La fel ca in anul 2000, Partidul Social Democrat poate castiga toate alegerile din 2024 doar din pricina numeroaselor erori, prostii si ticalosii savarsite de adversarul principal. Atunci, PNTCD, acum Partidul National Liberal. Nu va lasati amagiti ca exista o alianta politica intre pesedisti si liberali si ca se sopteste deseori ca aceasta alianta ar putea functiona si peste doi ani. E foarte… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

