- Premierii britanici au dreptul sa intocmeasca o ”lista de onoruri” atunci cand pleaca din post, un mijloc in vederea unei innobilari ulterioare, iar Boris Johnson a scris numele tatalui sau pe lista pentru a fi innobilat de catre Coroana britanica, provocand o polemica dupa dezvaluirea informatiei…

- Fostul premier britanic Boris Johnson va depune marturie peste doua saptamani in fata comisiei parlamentare de ancheta in legatura cu petrecerile desfasurate in pandemie la resedinta oficiala din Downing Street, cu incalcarea regulilor anti-COVID-19, investigatie ce face sa planeze un nor negru asupra…

- Clarificarea situatiei Irlandei de Nord in relatie cu piata britanica si cu cea comunitara va ajuta guvernul britanic sa avanseze si in negocierile comerciale cu alti parteneri importanti, inclusiv cu Statele Unite. In principiu, solutionarea acestui dosar pe linia convenita in aceste zile - si validata…

- In urma unei anchete independente, ”este clar ca exista o incalcare grava a codului ministerial”, scrie seful Guvernului de la londra in aceasta scrisoare publicata de Downing Street. ”In consecinta, va informez cu privire la decizia mea de a va demite din functie, din Guvernul Majestatii Sale”, anunta…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak l-a demis duminica din guvern pe ministrul fara portofoliu si presedintele Partidului Conservator Nadhim Zahawi dupa ce o investigatie independenta a descoperit o incalcare grava a Codului ministerial, relateaza Reuters, DPA si AFP. „Dupa incheierea unei investigatii…

- Ziarul britanic The Sunday Times a dezvaluit duminica, 22 ianuarie, ca presedintele BBC, Richard Sharp, l-a ajutat pe Boris Johnson sa obtina garantii pentru un credit de aproape 800.000 de lire sterline ( aproximativ 911.000 euro) cu numai cateva saptamani inainte ca Johnson, care era pe atunci seful…

- Rishi Sunak a primit o notificare de amenda fixa dupa ce a fost prins ca nu purta centura de siguranta. In Marea Britanie, amenda pentru nepurtarea centurii de siguranța poate ajunge pana la 500 de lire sterline.Amenda a fost data de Politia din Lancashire dupa ce premierul britanic a aparut fara centura…