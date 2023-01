Stiri pe aceeasi tema

- Cardinalul australian George Pell, unul dintre principalii conservatori din cadrul Bisericii Romano-Catolice si fost oficial de rang inalt la Vatican, decedat marti la varsta de 81 de ani, ar fi fost autorul unui memoriu secret in care numeste pontificatul papei Francisc drept o "catastrofa" in care…

- La o saptamana dupa funeraliile fostului papa-emerit Benedict al XVI-lea, Vaticanul este luat prin surprindere de publicarea unui volum in care cel mai apropiat colaborator al lui Benedict al XVI-lea face dezvaluiri despre tensiuni neștiute intre fostul Suveran și papa Francisc, informeaza AFP, citata…

- ”Benedict, prieten credincios al Mirelui, bucuria ta sa fie deplina in a asculta mereu și pentru totdeauna glasul sau!”: a spus papa Francisc la finalul omiliei Sfintei Liturghii de inmormantare a papei emerit Benedict al XVI-lea, prezidata joi, 5 ianuarie 2023, pe esplanada bazilicii Sfantul Petru,…

- Mii de credinciosi se adunasera luni dimineata la Vatican pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Benedict al XVI-lea, fostul papa care a murit sambata la varsta de 95 de ani si al carui trup este depus in fata altarului din Bazilica Sfantul Petru pana la funeraliile sale de joi, relateaza Reuters. Fostul…

- Vaticanul a publicat duminica primele fotografii cu trupul fostului papa Benedict al XVI-lea, care a incetat din viata sambata la varsta de 95 de ani si a carui amintire a fost din nou salutata de succesorul sau, papa Francisc, transmite AFP.

- Steagurile de la cladirea Parlamentului german din Berlin au fost coborate in berna sambata, in urma decesului Papei emerit Benedict al XVI-lea, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro

- Starea de sanatate a papei Benedict al XVI-lea s-a inrautatit in ultimele ore: Vaticanul a confirmat veștile ingrijoratoare Starea de sanatate a papei Benedict al XVI-lea s-a inrautatit in ultimele ore: Vaticanul a confirmat veștile ingrijoratoare Vaticanul a confirmat miercuri ca, in ultimele ore,…

- Vaticanul a confirmat miercuri ca, in ultimele ore, starea de sanatate a papei emerit Benedict al XVI-lea s-a inrautatit ''din cauza varstei inaintate'', dar ''situatia ramane pentru moment sub controlul medicilor'', transmit agentiile internationale de presa. Fii la curent cu cele mai noi…