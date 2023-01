Lisa Marie Presley i s-a alaturat tatalui ei, legendarului Elvis Presley, in lumea celor trecuți in neființa la doar 54 de ani. Avand in vedere ca artista era singuria fiica, implicit singurul moștenitor direct al Regelui, a ramas sub semnul intrebarii ce se va intampla cu moștenirea lasata de acesta.