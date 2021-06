Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a crescut consumul de droguri, incurajand in acelasi timp cultura ilegala de opiu, repercusiuni care s-ar putea face simtite "ani de zile", a avertizat joi ONU, informeaza AFP. "Pietele de droguri si-au reluat rapid activitatile dupa perturbarile initiale de la inceputul…

- Zeci de milioane de produse defectuoase de protectie impotriva covid-19 - masti, geluri si teste - au fost confiscate de peste un an de zile in Uniunea Europeana (UE), in urma unei anchete a Oficiului European de Lupta impotriva Fraudei, anunta OLAF, relateaza AFP. ”Incepand din martie 2020,…

- Agenția UE pentru droguri (OEDT) a publicat miercuri la Lisabona Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, cea mai recenta analiza anuala a situației drogurilor in Europa. Pe baza datelor din 29 de țari (27 de state din Uniunea Europeana, Turcia și Norvegia), raportul ofera noi…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , a aparut azi in fața presei dupa mai bine de un an de pandemie și a ținut cuvantul de deschidere in cadrul conferinței dedicata prezentarii Raportului CNSM pentru sprijinirea finanțarii verzi. In discursul sau, oficialul Bancii Centrale a ținut sa spuna ca, deși nu…

- Pandemia Covid-19 a afectat grav drepturile copiilor din intreaga lume și tinerii risca o „catastrofa generaționala”, daca guvernele nu acționeaza, subliniaza ONG-ul KidsRights intr-un studiu anual publicat joi, 3 iunie. Situația poate fi atat de grava, incat studiul arata ca 80 de milioane de copii…

- DIICOT a anunțat, intr-o conferința de presa susținuta joi, cea mai mare captura de heroina din Romania, de 1.452 de kilograme, a carei valoare de piața depașește suma de 45 de milioane de euro.

- ”Ȋn Romania, impactul economic initial al pandemiei a fost unul puternic, accentuand dezechilibrele existente, presiunile privind deprecierea monedei nationale si cresterea necesarului de lichiditate. Drept consecinta, obiectivul imediat al bancii noastre centrale a fost sa pastreze stabilitatea si…

- Firma franceza Servier a primit amenda pentru vanzarea medicamentului Mediator, un medicament pentru slabit care ar fi cauzat moartea a sute de oameni, relateaza Agerpres. Firma Servier trebuie sa plateasca 2,7 milioane de euro (3,17 milioane de dolari) si a fost gasit vinovata de inselaciune in forma…