Stiri pe aceeasi tema

- ​PSD ia în calcul sa nu participe la sedința din Parlament pentru învestirea Guvernului Orban, astfel încât sa nu existe cvorumul necesar, iar votul sa fie amânat. „E un moment în care trebuie o decizie politica, daca participam la acel vot sau nu. Avem…

- Deputatul PSD București, Aida Caruceru a declarat ca acțiunile liberalilor denota faptul ca PNL este intruchiparea “foamei de putere și a inconsecvenței politice” in condițiile in care partidul care guverneaza acum Romania fie solicita organizarea de alegeri anticipate, pentru a avea majoritate confortabila…

- Deputatul USR, Ionuț Moșteanu, considera ca asumarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua turui este ”o fenta PNL”. El susține ca actualul Guvern va pica in urma moțiunii de cenzura, nu se va ajunge la alegerea primarilor in doua tururi, dar liberalii vor ieși in caștig pentru ca…

- Petre Lazaroiu, fost judecator al Curții Constituționale, spune ca indiferent de voința politica, timpul nu este suficient pentru a organiza alegeri anticipate. ”CCR a preluat ca atare recomandarile Comisiei de la Veneția și le-a constituționalizat prin decizii. Da, sunt recomandari ale organismelor…

- "Despre bizarerii, klingonieni si romulani". Nu inteleg sensul acestei declaratii a lui Klaus Iohannis, pusa in legatura cu ideea demisiei prim-ministrului: „Orban e cea mai buna solutie de premier, plin sau interimar". S-ar putea sa fie o capcana pentru Ludovic Orban, caci in situatia in care demisioneaza,…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca fiul ei a fost angajat la Curtea de Conturi inainte de a deveni ea premier, sustinand ca acesta a fost foarte atacat in ultima perioada. "Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi.…