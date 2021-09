Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat luni, la finalul sedintei Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, ca pentru prima data în ultimii 31 de ani este refuzat dreptul de a depune o motiune de cenzura."Cei de la PSD si PNL au boicotat aceasta…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului s-au reunit astazi, la ora 12.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR-PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce vineri și sambata ședința a fost amanata pentru ca nu s-a intrunit cvorumul. Echipa…

- Ionut Mosteanu, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, sustine ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, poate infirma “blatul” cu premierul Florin Citu aducand cei 157 de parlamentari PSD la votul motiunii USR PLUS si AUR. “Exista o cale simpla, domnule Ciolacu, sa infirmati blatul: terminati…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat, sambata, ca se “pare ca in acest moment presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii tine spatele premierului Florin Citu pentru ca acesta sa ramana la Palatul Victoria”. Potrivit lui Mosteanu,, amanarea sedintei Birourilor permanente reunite de sambata…

- Dupa ce ședinta pentru stabilirea calendarului moțiunii a fost reprogramata a doua oara din lipsa de cvorum in Parlament, liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook ca „pare ca USL (n.red. partid din urma cu 10 ani, in care s-au unit PSD+UNPR+PNL) revine in forța”.„Din…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune ca USR-PLUS nu poate raspunde pentru ceea ce fac liberalii, dar nici nu-i poate critica pe cei cu care este in alianța, la guvernare. „Vreau sa cred ca nu fac balet politic, dar nici nu vreau sa tot raspundem noi pentru deciziile…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, miercuri, in social media, ca a devenit membru UDMR. “Astazi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le multumesc pentru increderea maxima pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin si pentru sansa. Cred cu tarie ca fac parte din cea mai…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…