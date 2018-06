Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul PSD-Iohannis escaladeaza. Social-democratii nu-l accepta pe Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe, cel putin nu acum. Situatia ramane tensionata cel putin pana cand presedintele Klaus Iohannis va lua o decizie privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. Surse din PSD au precizat,…

- Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe (SIE), spune secretarul general al PSD, Marian Neacsu. Totodata, Neacșu a precizat ca PSD nu a transmis aceasta propunere în mod oficial catre președintele Klaus Iohannis.

- Gabriel Vlase este cea mai buna propunere pentru sefia Serviciului de Informatii Externe, a declarat vineri secretarul general al PSD, Marian Neacsu, adaugand insa ca PSD nu a transmis aceasta propunere in mod oficial catre președintele Klaus Iohannis. Potrivit lui Neacșu, un vot in parlament pe aceasta…

- Jurnalistul Ion Cristoriu a comentat joi, la B1 Tv, decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l nominaliza pe Gabriel Vlase la șefia SIE, precizand ca este o mutare inteligenta „de tip Traian Basescu”."Numirea unui psd-ist este o mișcare care ma surprinde in cazul lui Iohannis! Eu credeam…

- Președintele Romaniei se poate suspenda in masura in care incalca prevederile Constituției, deci este motiv clar de suspendare. Dar nu este luata, pana acum, niciun fel de decizie in cadrul coaliției de guvernare”, a declarat Vasilescu, la TVR. "De la Ludovic al IV-lea incoace, eu nu am mai…

- Liderul ALDE, Cain Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca nu a decis inca daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca aceasta decizie va fi luata in coalitie la un moment pe care il va considera oportun, dar mai important este mesajul candidaturii, care trebuie…

- Bogdan Aurescu, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui Klaus Iohannis, sustine ca decizia privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim nu poate fi luata „pripit“ si „discretionar“, dar mai ales fara consultarea tuturor institutiilor relevante, mai ales a „presedintelui…

- Uniunea Salvati Romania (USR) saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. "Nu era niciun dubiu ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Tudorel…