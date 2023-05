Stiri pe aceeasi tema

- USR sare in apararea AUR, dar critica dur PNL. Propunerea privind desfiintarea AUR reprezinta „o prostie”, pentru ca intr-un stat democratic scoaterea unor formatiuni politice in afara legii se poate face doar in cazuri „foarte, foarte grave”, considera liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu. „Eu n-am…

