Deputatul USR Ionut Mosteanu le solicita liberalilor sa desfiinteze pensiile speciale pentru primari, care urmeaza sa intre în vigoare peste 29 zile. Moșteanu spune ca plata acestor pensii speciale au &"un impact anual de aproximativ 600 milioane de lei&".

&"Cu banii respectivi am putea construi, anual, peste 100 de noi crese&", spune reprezentantul USR.

&"As vrea sa-l aud pe Rares Bogdan cum ne vorbeste, din nou, de &"desfiintarea pensiilor speciale în 30 de zile&". As vrea sa vad o pozitie asumata din partea noului prim-ministru, Nicolae Ciuca, pe tema pensiilor speciale.…