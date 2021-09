Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS face apel la toti parlamentarii sa lase motiunea de cenzura sa-si urmeze parcursul si ii asteapta si pe reprezentantii PSD sa participe la sedinta de plen de joi, convocata pentru prezentarea motiunii, a declarat, miercuri, Ionut Mosteanu, purtator de cuvant al formatiunii. „Eu fac un apel…

- "De cinci zile, Birourile permanente reunite submineaza parcursul motiunii de cenzura prin neprezentare la sedinte si, astfel, prin neconstituirea cvorumului necesar. Aceste tergiversari reprezinta atacuri la democratie si la statul de drept. Refuzul dezbaterii motiunii de cenzura este o incalcare a…

- ​Oamenii lui Florin Cîțu din PNL au cerut Birourilor Permanente ala Parlamentului sa acorde termen de doua saptamâni pentru verificarea semnaturilor de pe moțiunea USR-PLUS și AUR. O adresa în acest sens a fost depusa oficial la parlament de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca social-democrații nu vor depune deocamdata o moțiune de cenzura, iar daca cea depusa de USR-PLUS și AUR va ajunge la vot in Parlament, PSD o va vota. Daca nu, ”suntem dispuși sa vorbim cu USR și AUR pentru o moțiune”,…

- Sedinta Birourilor Permanente ale celor doua Camere, convocata simbata, la ora 11:00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia, a fost amanata pentru a doua oara din lipsa de cvorum.

- Cand va fi votata moțiunea impotriva Guvernului Cițu? Calendarul moțiunii de cenzura Cand va fi votata moțiunea impotriva Guvernului Cițu? Calendarul moțiunii de cenzura Dupa ce USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzura cu titlul ”Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!”, urmeaza…

- Interesul poarta fesul: „Ieri” partid extremist, astazi aliat in criza de la Guvern. Surse: AUR și USR fac front comun pentru moțiunea de cenzura Interesul poarta fesul: „Ieri” partid extremist, astazi aliat in criza de la Guvern. Surse: AUR și USR fac front comun pentru moțiunea de cenzura Liderii…

- Chiar in timp ce la Parlament e in plina desfașurare ședința comuna a celor doua Camere, in care se dezbate și, ulterior, va fi supusa votului moțiunea de cenzura prin care PSD-ul vrea sa darame Executivul Cițu, primul om in stat a primit o intrebare-cheie despre posibile schimbari la nivelul actualei…