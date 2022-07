Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu afirma, in februarie 2021, inainte de a deveni membru al Guvernului, ca Romania are 10% antreprenori si 90% ”babuini antreprenori”, referindu-se la modul in care sunt platiti angajatii in mediul privat. Comentariul sau a fost facut public miercuri pe Facebook, potrivit…

- O nota de plata puțin cam piperata pentru produsele comandate a devenit virala pe rețelele de socializare.Conform bonului, consumația ar fi costat 215 lei, contravaloarea a doua cafele, un suc, o bere și doua pizza. Iar cel care a postat-o spune ca ar fi fost emisa la un restaurant din Mamaia,…

- Vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu, a criticat declarațiile liderului PSD și i-a transmis ca „ar fi și greu sa vrei altceva decat noi taxe, atunci cand toata viața ai trait din sinecuri la stat”. Marcel Ciolacu a declarat luni, 20 iunie, ca „m-am saturat la fiecare discutie asezata sa apara tot felul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Chisinau, in cadrul conferintei de presa cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb, este nevoie de securizarea frontierelor, lucru benefic pentru…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, ca desi Romania are "cresterea economica cea mai mare din Europa", aceasta nu se regaseste in buzunarele oamenilor, prin urmare, guvernul va trebui sa vina cu un nou pachet social. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Despre scheme de compensare pentru pensii si salarii, despre care a vorbit presedintele Klauas Iohannis, Marcel Ciolacu a aratat ca ”avem un pachet, Sprijin pentru Romania in implementare si cautam sa venim cu noi masuri in perioada urmatoare”. Liderul PSD a precizat ca se analizeaza toate cifrele in…

- PSD sustine ca, in loc sa ceara socoteala Guvernului cu privire la utilizarea fondurilor europene pentru finantarea masurilor de sprijin pentru populatie si firmele romanesti, cei de la USR ar trebui sa le spuna cetatenilor la ce proiecte de investitii va trebui sa renunte Romania pentru a acoperi…