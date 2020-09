Moșnița Nouă are nevoie de schimbare (P) – De ce are Moșnița Noua nevoie de schimbare? – Moșnița Noua trebuie sa se transforme dintr-o localitate subdezvoltata in cea mai frumoasa și prospera comuna din zona periurbana a Timișoarei. Potențialul extraordinar pe care il are acest teritoriu, in care ne traim viața și ne creștem copiii, poate fi pus in valoare doar printr-un […] Articolul Moșnița Noua are nevoie de schimbare (P) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

