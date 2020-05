Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Sfinților Constantin și Elena este una dintre cele mai importante. Se sarbatorește in fiecare an, pe 21 mai. Aceasta zi este incarcata de tradiții și obiceiuri, pe care credincioșii le respect cu sfințenie. Sunt cateva lucruri, pe care nu trebuie sa le faci sub nicio forma. Puțini sunt cei…

- TRADITII si OBICEIURI in luna MAI. Masuratul oilor si "tratarea" vinului In aceasta luna muncile campului și ale gradinilor devin prioritare. Tot in aceasta perioada, turmele de oi și vaci trebuie duse la ciobani. In unele regiuni ale țarii, mai ales la munte, se face și “masuratul oilor”. Oile sunt…

- Paste 2020. Traditii si obiceiuri referitoare la ouale rosii Majoritatea obiceiurilor specifice celei mai mari sarbatori a crestinatatii au legatura cu ouale rosii. Nu exista gospodarie in care, de Paste, sa nu se gaseasca pe masa oua rosii. Simbolistica vopsirii oualor isi are originea in legenda…

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta ca 2.000 de pachete cu produse de sarbatori au fost pregatite pentru persoanele varstnice, persoanele cu dizabilitati, familiile monoparentale sau cazurile sociale. "Am fost azi la Cantina sociala Ominis din Capitala, acolo unde au fost pregatite 4.000 de oua…

- Ianis Hagi, Ana-Maria Branza Popescu, Cristina Neagu, Sandra Izbasa si Virgil Stanescu au fost provocati de Pavel Bartos sa cante piesa lui Smiley "Oarecare", potrivit news.ro. Intr-un video postat pe canalul de youtube al actorului, sportivii fredoneaza versurile melodiei lui Smiley,…

- Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta, cea a Deniei Mari. Potrivit credintei crestin-ortodoxe, acum ni se aminteste cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie. Tot in Joia Mare se vopsesc ouale in rosu, urmand ca in Sambata…

- Exista obiceiuri și tradiții pe care orice român le cunoaște, cum ar fi vopsirea și ciocnirea oualor, însa în funcție de zona țarii, acestea devin specifice pentru fiecare loc. În Transilvania, datorita existenței influențelor orientale și occidentale, au aparut anumite tradiții,…

- TRADITII MARTISOR // In unele zone, copiii purtau martisorul 12 zile la gat, iar apoi il legau de ramura unui pom tanar. Daca in acel an pomului ii mergea bine, insemna ca si copilului ii va merge bine in viata si va fi sanatos.In alte cazuri, martisorul era pus pe ramurile de porumbar sau paducel in…