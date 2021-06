Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 iunie, inainte de Duminica Rusaliilor sunt „Moșii de vara„, sarbatoare dedicata pomenirii morților. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se vor oficia Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuți la cele veșnice. Cu ocazia Moșilor de vara, credincioșii merg la…

- In 2021, Rusaliile pica pe 21 iunie, intr-o zi de luni. Ca in fiecare an, creștinii țin cont de cateva tradiții, obiceiuri și superstiții ramase din stramoși. Iata ce se celebreaza de Rusalii 2021, care sunt datinile acestei sarbatori și ce nu este bine sa faci in ziua aceasta.

- Vinerea Mare, cunoscuta si ca Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor, este o zi de mare doliu a intregii crestinatati, o zi de post negru, pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Iisus Hristos, considerat de crestini Mantuitorul lumii. In aceasta zi se face pomenire…