- MOSII DE VARA 2024. Ținuți in sambata Rusaliilor, Moșii de vara sunt unul dintre cele mai importante momente ale cultului morților. In trecut, se credea ca sufletele morților, dupa ce au parasit mormintele in Joia Mare și au zburat slobode timp de 50 de zile, se intorc in lumea subterana in sambata…

- Sarbatorile Moșilor / sambata morților exprima un anume tip de intrepatrundere intre lumea celor vii, „lumea cu dor“, și lumea de dincolo, „lumea fara dor“, granița dintre cele doua lumi fiind, in concepția inaintașilor noștri, extrem de permeabila. Moșii de vara / Sambata morților este o sarbatoare…

- Sfantul Grigorie Dascalul, Sfantul Mucenic Eusebie; Sambata mortilor Mosii de varaSfantul Ierarh Grigorie Dascalul, Mitropolitul Tarii Romanesti, este sarbatorit pe 22 iunie. S a nascut in Bucuresti, in anul 1765. Ajunge la Colegiului Sfantul Sava, unde studiaza limbile clasice: latina si greaca, precum…

- Moșii de Vara pica, in acest an, cu o zi inainte de Rusalii. In Sambata Morților, credincioșii merg la biserica și impart alimentele sfințite de preot in memoria celor decedați. In plus, tot in aceasta zi, se mai dau de pomana și cani sau vase de lemn.

- Ce se da de pomana in prima zi de Paște pentru sufletul celor adormițiIn prima zi de Paște, credincioșii impart alimente pentru sufletele celor pe care i-au pierdut. Invierea Domnului este un prilej de bucurie, vindecare și speranța, dar și o ocazie de a cere indurare pentru sufletele celor adormiți.In…

- Pe 27 aprilie, cu o zi inainte de Duminica Floriilor, sarbatorim Sambata lui Lazar, adica Moșii de Florii 2024. In aceasta zi se pastreaza tradițiile, iar cea mai importanta este sa dai de pomana pentru sufletele celor dragi trecuți in neființa. Este ultima sambata in care se mai poate face pomenirea…

- Ce se da de pomana in Sambata lui Lazar. Tradiții și obiceiuri de Moșii de Florii. Mai este puțin timp pana la Florii și aproape o saptamana pana de Paște. Pentru cei care nu știu, Sambata lui Lazar se mai numeste si Sambata Floriilor sau Mosii de Florii. In aceasta zi de mare sarbatoare se da de pomana…

- Ce se da de pomana de Buna Vestire. Tradiții și obiceiuri. Buna Vestire este sarbatorita in 2024 pe data de 25 martie, intr-o zi de luni. Sarbatoarea are cruce roșie in calendarul ortodox și de asemenea, este o zi cu dezlegare la pește, pentru cei care țin post. Totodata, de Buna Vestire sunt respectate…