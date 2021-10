Moșii de toamnă 2021 sunt astăzi. Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Morților Moșii de Toamna 2021 sau Sambata Morților, așa cum mai este cunoscuta aceasta zi, este marcata astazi, 30 octombrie, in ultima sambata din octombrie. De Moșii de Toamna sunt legate multe credințe populare, precum și tradiții vechi. De obicei, Moșii de Toamna sunt celebrați in prima sambata a lunii noiembrie, insa in 2021, acest lucru se va intampla pe 30 octombrie. Moșii de Toamna 2021Moșii de toamna 2021 sau Sambata Morților este sarbatoarea praznuita in calendar ortodox 2021 in data de 30 octombrie, o zi importanta inainte de a incepe Postul Craciunului 2021. In aceasta zi, creștinii se roaga… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

