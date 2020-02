Moşii de iarnă 2020. Ce se dă de pomană de Sâmbăta Morţilor. Tradiţii şi obiceiuri Obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor. Cei batrani isi aduc aminte ca Mosilor de iarna li se mai spunea si Mosii de piftii si sambata piftiilor. Mai mult, aceasta este singura zi in care se mananca racituri sau piftii. Daca acestea nu erau mancate in totalitate in aceeasta zi, a doua zi erau aruncate. Altfel, frigurile si-ar fi facut aparitia in timpul verii. Traditii si superstitii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net si superstitii…

Stiri pe aceeasi tema

- Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente: 250 de grame de arpacaș, 200 grame de zahar, un litru de apa, 150 grame de miez de nuca, 100 grame de stafide, o esența de rom, coaja de lamaie. Mod de preparare Se spala arpacașul in noua ape, dupa care se pune la fiert cu un litru apa. Se…

- Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar (ziua dinainte de Duminica Floriilor) si in care se fac parastase. Ce dam de pomana la Mosii de iarna La birerica ducem, spre a fi slujite de catre preoti, coliva, colac, sticla cu vin, pomelnicul in…

- In aceasta zi, conform traditiei populare, se fac pomeniri pentru cei care au murit in imprejurari dramatice si sunt interzise deplasarile in zonele montane si in locuri izolate care ne pun viata in pericol, scrie adevarul.ro. Citeste si MESAJE SFANTUL STEFAN 2019. Cele mai frumoase MESAJE…

- Colegiul Tehnic “Gheorghe Bals,a organizat, ieri, cea de a IX-a editie a Festivalul de tradiții și obiceiuri romanești – Sarbatorile de iarna. Evenimentul a avut loc la “Casa de Cultura “Tudor Vornicu”, din Adjud. In cadrul festivalului sunt așteptati sa participe peste 800 de elevi, din Regiunea de…

- Copiii vor deveni cu toții eroi, pentru ca ei vor fi cei care il vor ajuta pe magicianul nostru sa deconspire Moșii falși, descoperind impreuna personajele și poveștile din care acestea fac parte. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In prag de sarbatori, conducerea DGASPC Gorj și-a propus ca beneficiarii serviciilor subordonate instituției sa se poata bucura de activitațile specifice acestei perioade. Astfel, a fost demarata acțiunea de sacrificare a porcului de Craciun, gazda primului eveniment de acest gen fiind Complexul…

- Potrivit ANM, in perioada 2 decembrie, de la ora 07.00, și 3 decembrie, pana la ora 10.00, vor cadea ninsori la munte, precipitații predominant sub forma de ninsoare in nord și in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului și vreme rece. In intervalul menționat, aria precipitațiilor va cuprinde…

- Postul Craciunului 2019. Tradiții și superstiții, ce se mananca și cand e dezlegare la pește | albaiuliainfo.ro Postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, a inceput pe 15 noiembrie și este perioada in care credincioșii postesc și se roaga pentru sanatate și bunastare. In postul…