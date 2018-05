Moscovici: Inadmisibil amestec n situaţia politică a Italiei ''Italienii sunt cei care isi vor decide soarta si desigur ca noi toti respectam pozitia Italiei ca membru fondator al Europei și ca țara aflata in centrul zonei euro“. Comisarul european pentru afaceri economice și financiare, Pierre Moscovici, intervine de aceasta data in apararea Romei, comentand zvonurile referitoare la acel faimos „Plan B“ pe care Germania l-ar avea pregatit pentru a izola țarile din sudul Europei de contaminare in cazul in care un viitor guvern galben-verde ar opta pentru iesirea din euro, potrivit Rador, care citeaza Il Giornale . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

