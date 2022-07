Moscova zice piua! Ministerul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a anunțat oficial o intrerupere a luptei din Ucraina. Acest lucru a fost transmis, dupa ce Șoigu i-a spus lui Vladimir Putin ca regiunea Lugansk va fi eliberata total, de un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, pe care il citeaza agenția Tass: „Armata are ocazia sa se odihneasca, sa primeasca scrisori și pachete de acasa. Unitațile care au efectuat misiuni de lupta iau masuri pentru a-și reface capacitațile de lupta.” Ordinul pentru aceasta pauza a venit chiar de la liderul de la Kremlin, care a ordonat ca militarii sai se odihneasca in vedea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

