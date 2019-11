Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, avea planificata pentru miercuri o vizita la Moscova, in fruntea unei importante delegatii guvernamentale, la invitatia omologului sau rus, Dmitri Medvedev, aceasta fiind prima sa vizita in Rusia in calitate de premier, informeaza mass-media moldovene,…

- Președintele Igor Dodon a anunțat astazi dupa o ședința comuna cu șefa legislativului Zinaida Greceanîi și cu premierul Ion Chicu la reședința de stat ca parlamentul și guvernul vor aproba un pachet social pâna la 20 decembrie. Un mecanism nou de colaborare între instituții, așa…

- Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, a anuntat luni ca va efectua in cursul acestei saptamani o vizita la Moscova, anunt facut intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Igor Dodon si cu sefa legislativului, Zinaida Greceanii, conform mass-media de la Chisinau, potrivit Agerpres.'Voi…

- Ex-președintele PDM, Vlad Plahotniuc, vine cu o reacție dupa ce în Republica Moldova a avut loc o criza politica, iar apoi a fost instituit un Guvern tehnocrat. Printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ex-democratul scrie ca în Moldova au avut loc evenimente prea importante…

- Consilierul prezidential Ion Chicu este candidatul propus miercuri de presedintele Igor Dodon pentru functia de prim-ministru al Republicii Moldova, relateaza Radio Chisinau. Anuntul a fost facut de Igor Dodon intr-un briefing de presa. Decizia vine dupa ce deputatii socialisti au spus…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca premierul Maia Sandu trebuie sa intreprinda neaparat o vizita la Moscova pentru a relansa pe deplin relatiile cu Federatia Rusa si a demonstra ca alianta dintre socialisti si proeuropeni, aflata la putere la Chisinau, este una echilibrata,…

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova si-a exprimat nedumerirea si indignarea fata de discursul rostit luni in reuniunea in plen a celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU de reprezentantul regiunii separatiste transnistrene la Moscova, Leonid Manakov, informeaza…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Într-un interviu acordat chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 august, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a declarat pentru digi24.ro ca relația țarii noastre cu Rusia ramâne foarte dificila, complexa…