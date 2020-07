Stiri pe aceeasi tema

- Moscova va riposta la sanctiunile "inamicale" anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism pentru pedepsirea incalcarilor drepturilor omului, a anuntat marti Kremlinul, preluat de France Presse si Reuters. "Nu puteam decat sa regretam…

- Ministerul rus de Externe apreciaza ca noua initiativa egipteana de pace in Libia, propusa de Egipt - este necesar sa fie principalul forum de discutii in vederea discutarii viitorului tarii, relateaza Reuters.Acest plan ar putea reprezenta o baza in vederea unor negocieri intre partile din…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Rusia s-a declarat duminica "extrem de indignata" de tentativele Washingtonului de a "deforma" rolul URSS in infrangerea Germaniei naziste in 1945, afirmand ca doreste sa aiba o "conversatie serioasa" cu responsabilii americani pe aceasta tema, relateaza AFP. "Suntem extrem de indignati de tentativele…

- O persoana a murit intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, la un spital din Moscova undesunt tratați pacienti infectati cu noul coronavirus. Unitatea este situata in de nord-vestul Moscovei, potrivit Reuters . Ministerul pentru Situatii de Urgenta a comunicat ca flacarile au izbucnit in rezerva unui…

- ​Rusia a facturat Statelor Unite aproape 660.000 de dolari pentru zborul sau cu echipamente medicale de luna trecuta. „Ajutorul umanitar”, dupa cum a fost descris de Kremlin, a inclus mii de echipamente care nu sunt folosite în mod tipic de spitale, ca maști de gaze de razboi și manuși…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat intrarea in carantina a mii de militari, timp de doua saptamani, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-al doilea Razboi…