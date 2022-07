Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va bloca vanzarea subsidiarelor rusesti ale bancilor straine atata timp cat bancile rusesti in strainatate nu pot functiona normal, a declarat vineri adjunctul ministrului rus de Finante, Alexei Moiseev, pentru agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Rusia este pe punctul de a intra in prima incapacitate de plata a datoriilor suverane din ultimele decenii, in conditiile in care unii detinatori de obligatiuni nu au primit dobanzile datorate pana la termenul limita care a expirat luni, transmite Reuters.Platile respective vizeaza dobanzi…

- Liderii UE au avertizat vineri ca ”energia ieftina a disparut” si au convenit sa intensifice pregatirile pentru reduceri viitoare ale livrarilor de gaze rusesti, acuzand Moscova ca transforma energia intr-o arma printr-o restrangere a vanzarilor, despre care Germania a avertizat ca i-ar putea inchide…

- Rusia va raspunde deciziei Frantei de a interzice unele canale de televiziune ruse, a avertizat, miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relateaza Reuters. ”Ministerul rus de Externe va reactiona la astfel de actiuni si va oferi un raspuns in acest sens”, a…

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii producatori…

