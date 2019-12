Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a promulgat legea ce impune sanctiuni companiilor implicate in construirea gazoductului rus Nord Stream 2, proiect aflat in miezul unei batalii economice si geopolitice intre SUA si Europa, informeaza AFP, citata de Digi24.ro .

- BUCUREȘTI, 21 dec – Sputnik. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, amenința cu introducerea sancțiunilor impotriva SUA, in cazul in care Washingtonul va adopta masuri restrictive in raport cu țara lui in legatura cu achiziționarea sistemelor rusești de aparare antiaeriana S-400. “Impotriva…

- Rusia va raspunde prin masuri corespunzatoare impotriva Statelor Unite daca Washingtonul isi pune in practica sanctiunile impotriva companiilor implicate in proiectul gazoductului Nord Stream 2, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, potrivit DPA preluata de Agerpres. Conducta Nord Stream…

- Adoptarea de sancțiuni impotriva gazoductului rus Nord Stream 2 , acuzat de SUA ca sporește influența Rusiei in Europa, a fost votata, marți, in Congresul american, cu 86 de voturi ”pentru”, 8 impotriva, informeaza AFP, citata de HotNews.ro si b1.ro. Vizate de sancțiuni sunt companiile care colaboreaza…

- Sancțiunile americane impotriva proiectului gazoductului Nord Stream 2 reprezinta o incalcare a dreptului internațional și un exemplu de concurența neloiala, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Moscova așteapta ca proiectul…

- Guvernul german a condamnat votul din SUA cu privire la un proiect de lege care impune sanctiuni companiilor care colaboreaza la proiectul gazoductului Nord Stream 2, considerat crucial pentru aprovizionarea energetica a Germaniei, transmite AFP, citeaza economica.net.

- Compania care promoveaza gazoductul Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea gazoductului Nord Stream 2 prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect, scrie Agerpres. Intr-un…