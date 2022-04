Moscova: Toate aeronavele străine închiriate vor rămâne în Rusia Impunerea de sanctiuni de catre puterile occidentale ca raspuns la campania militara a Rusiei in Ucraina a fortat firmele de leasing occidentale sa rezilieze contractele de leasing cu companiile aeriene ruse pentru peste 500 de avioane. Valoarea avioanelor inchiriate de operatorii aerieni rusi de la firme occidentale este estimata la circa 10 miliarde de dolari. Peste 400 dintre acestea sunt inca in Rusia. Terme nul limita pana la care Rusia ar fi trebuit sa returneze avioanele in urma sanctiunilor occidentale a expirat pe 28 martie. Potrivit analistilor, desi avioanele sunt asigurate, natura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

