- Oficialii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea de a limita influența și accesul Rusiei la finanțare in cadrul Fondului Monetar Internațional, ca urmare a invaziei sale in Ucraina, au declarat șase oficiali pentru Reuters. Acest scenariu aflat acum in discuție ar spori presiunea asupra economiei…

- La o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, Moscova a declarat joi ca „este clar” ca Statele Unite nu nu a luat in considerare cerintele sale de securitate. Totuși, Kremlinul a pastrat ușa deschisa pentru continuarea dialogului in ceea ce privește tensiunile privind un eventual conflict la granița…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri ca SUA au transmis raspunsurile scrise la cererile Rusiei privind garantiile de securitate, ca parte a negocierilor pentru evitarea unei escaladari militare ruse impotriva Ucrainei, si a subliniat ca nu va exista nicio schimbare in politica…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Douazeci de nave Marinei militare ruse au iesit luni in Marea Baltica pentru exercitii, a anuntat agentia de presa RIA, pe fondul tensiunilor sporite dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si al informatiilor potrivit carora Statele Unite ar putea trimite trupe suplimentare in regiune,…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic in vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat inca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte ”masive”, potrivit AFP si Reuters. ”Suntem pregatiti sa discutam”,…

