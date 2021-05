Stiri pe aceeasi tema

- Rusia interzice accesul pe teritoriul sau a opt actuali sau fosti inalti oficiali americani, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Printre cei vizati de interdictie se numara directorul FBI Christopher Wray, directorul pentru informatii…

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza zece diplomati americani, drept raspuns la sanctiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, adaugand ca a ''recomandat'' ambasadorului american la Moscova sa revina la Washington, informeaza AFP, DPA si Reuters. ''Zece diplomati au fost inclusi…

- Kremlinul a comunicat vineri ca „Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau”. Kremlinul a comunicat acest lucru raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, potrivit Reuters. Aceasta dupa ce a facut deja inconjurul lumii știrea…

- Raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, Kremlinul a comunicat vineri ca Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau, transmite Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin declarase joi ca ar trebui sa discute online cu omologul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca oamenii au tendinta sa-i vada pe ceilalti asa cum se vad de fapt pe ei insisi, reactionand la o afirmatie a presedintelui american Joe Biden ce a suscitat indignarea Moscova, relateaza Reuters, TASS, AFP si Interfax. Putin s-a exprimat…

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…

- Rusia vrea ca SUA sa își ceara scuze dupa ce liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a comentat într-un interviu pentru ABC News ca omologul sau rus Vladimir Putin este ”un criminal”, ”fara suflet”, a transmis vicepreședintele dumei, potrivit Reuters. Biden a mai declarat…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Afacerilor Externe, ambasadorul Anatoli Antonov a fost rechemat la Moscova "pentru consultari in scopul de a stabili ce trebuie facut si in ce directie sa se mearga in privinta relatiilor cu SUA", scrie Agerpres.Decizia a fost anuntata dupa ce presedintele…