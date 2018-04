Moscova sustine ca atacul chimic din Siria a fost inscenat de serviciile secrete ale unui stat rusofob Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a catalogat, vineri, presupusul atac chimic din Siria de saptamana trecuta drept o "inscenare" la care au participat "serviciile speciale ale unui stat", pe care nu l-a numit, dar pe care l-a desemnat ca "rusofob".



"Dispunem de probe irefutabile potrivit carora este vorba despre o noua inscenare si ca serviciile speciale ale unui stat aflat in prezent in prima linie a unei campanii rusofobe au participat la aceasta inscenare", a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa.



Potrivit Castilor Albe siriene - salvatori in zone rebele, si ONG-ului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

