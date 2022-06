Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Rusia a anuntat marti ca a respins o tentativa „nebuneasca” a fortelor Kievului de a recuceri Insula Serpilor, un teritoriu simbolic cucerit de Moscova in Marea Neagra la inceputul ofensivei sale in Ucraina, relateaza AFP. Insula Serpilor a devenit la inceputul razboiului un simbol al rezistentei…

- Rusia poate ”oferi trecerea in siguranta” a transporturilor de cereale din Ucraina prin porturile tarii la Marea Neagra, dar ”nu este responsabila” sa stabileasca coridoarele, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Trupele rusești iși intensifica ofensiva in estul regiunii Donbas, in incercarea de a cuceri in totalitate centrul industrial al Ucrainei. Dincolo de atacurile terestre, Moscova folosește manevre strategice din Marea Neagra, avand in vedere ca, potrivit unor informații, Rusia a dotat cu rachete de croaziera…

- Turcia, membru al NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniți ascunsi intr-un combinat siderurgic din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan. Ibrahim Kalin a declarat pentru Reuters, intr-un interviu, ca a discutat personal…

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Doua nave rusesti de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineata, in apropiere de Insula Serpilor in atacul unei drone ucrainene Bayraktar, potrivit comandantului Fortelor aeriene ucrainene, citat de Ministerul ucrainean al Apararii, informeaza News.ro . ”Doua nave rusesti de patrulare…

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…