Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, 20 mai, Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din luna februarie 2022, comenteaza AFP și Agerpres . ”In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt…

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, comenteaza AFP."In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt Wagner, cu sprijinul…

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022. Anuntul Moscovei a urmat celui facut de liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin,…

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, comenteaza AFP.

- Moscova a revendicat sambata seara cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din februarie 2022, comenteaza AFP. ‘In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt Wagner, cu sprijinul artileriei…

- Evgheni Prigojin a spus ca ii va dezvalui armatei Ucrainei unde poate ataca trupele rusesti, daca ucrainenii isi retrag fortele din orasul asediat Bahmut, unde mercenarii Wagner inregistrau pierderi masive, sustine The Washington Post. Liderul grupului paramilitar Wagner a facut oferta spre sfarsitul…

- Grupul paramilitar rus Wagner a revendicat luni cucerirea primariei din Bahmut, oras in estul Ucrainei, afirmand ca aceasta preluare inseamna ca in prezent controleaza orasul "in sens legal", scrie AFP.

- Suntem in ziua cu numarul 399 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Luptele continua in estul țarii, in special in Bahmut unde mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat un important centru industrial. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca Putin iși dorește neaparat victoria aici pentru…