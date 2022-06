Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Afacerilor Interne anunța ca peste 800.000 de rezidenți din autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Luhansk, a primit cetațenia rusa printr-o procedura simplificata incepand din anul 2019, relateaza agenția rusa TASS , citata de Ukrainska Pravda . „Conform…

- Președintele rus, Vladimir Putin, prezideaza, la Moscova, o ampla desfașurare de trupe și tehnica militara de „Ziua Victoriei”, care marcheaza victoria Uniunii Sovietice in fata Germaniei Naziste, in Al Doilea Razboi Mondial. Agenția rusa TASS a difuzat in urma cu puțin timp imagini care surprind ultimele…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmeaza sa se intalneasca marti, la Moscova, cu presedintele rus, Vladimir Putin, relateaza BBC. Intalnirea, care va avea loc la Kremlin, se va concentra pe asumarea unui rol diplomatic mai important al Natiunilor Unite in vederea incetarii razboiului din…

- Rusia anunta luni expulzarea a 40 de diplomati germani, ca masura de retorisiune fata de o masura similara a Germaniei, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP. Ambasadorul Germaniei la Moscova Geza Andreas von Geyr a fost convocat luni la sediul Ministerului rus de Externe. In total „40 de…

- O nava civila, aflata in Portul Mariupol, este in flacari și se scufunda, dupa ce a fost bombardata de trupele ruse, potrivit Ministerului de Interne al Ucrainei. Nava, sub pavilionul Republicii Dominicane, era acostata in port cand a fost lovita de obuze, in timpul unui atac in curs asupra orașului…

- ​​In cea de-a 37-a zi de razboi, armata Ucrainei anunța ca a respins 7 atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore, in zonele Donețk și Luhansk. Armata mai spune ca a distrus 3 tancuri, doua vehicule blindate, doua sisteme de artilerie și a doborat o drona. Inca un incendiu la un depozit de petrol […]…

- Acuzatiile Rusiei ca Kievul are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat, luni, presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este incoltit si acum vorbeste despre…

- Președintele rus Vladimir Putin a organizat, vineri, la Moscova, un concert grandios cu zeci de mii de spectatori, pentru a celebra razboiul și anexarea Crimeei și a urcat pe scena cu un discurs halucinant. Propaganda deplasata a Kremlinului se aseamana izbitor cu manifestațiile organizate in Coreea…