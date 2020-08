Moscova spune că presupușii mercenari reținuți în Belarus s-au întors în Rusia Procurorul general al Rusiei a spus vineri ca 32 de cetațeni ruși care erau reținuți în Belarus și acuzați ca sunt mercenari s-au întors în Rusia, relateaza Reuters.

Belarusul a arestat barbații luna trecuta și a spus ca ei încercau sa destabilizeze țara înainte de alegerile prezidențiale de duminica. Rusia a negat ca folosește mercenari a spus ca barbații calatoreau prin Belarus catre alte state.

