- Procurorii britanici au spus miercuri ca au dovezi suficiente pentru a inculpa doi ruși de conspirație la uciderea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, in Anglia, in luna martie, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut marti Uniunii Europene sa adopte sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, transmite Reuters. Intr-un discurs la Washington al carui continut a fost dezvaluit dinainte presei internationale, seful diplomatiei Regatului Unit a avertizat asupra…

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters. Serghei Skripal (66 de ani), fost colonel GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse),…

- Londra se pregateste sa-i ceara Rusiei extradarea a doi cetateni rusi care sunt suspectati ca i-au otravit cu Noviciok pe fostul agent dublu Serghei Skripal si pe fiica sa Iulia, a relatat cotidianul britanic The Guardian, citat de Reuters, dpa si AFP. The Guardian a indicat in editia sa de luni, citand…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Secretarul britanic pentru securitate din Marea Britanie, Ben Wallace, a facut apel catre Rusia sa ofere detalii despre atacul chimic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal dupa ce doi cetateni britanici au fost otraviti cu aceeasi substanta, scrie Reuters. Cei doi britanici se afla in stare critica…

- Viena este considerat unul dintre orasele in care ar putea avea loc un posibil summit intre Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Putin a declarat luna trecuta ca summit-ul propus intre el si Trump…

- Cine sunt arbitrii de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Pot abandona jocurile in cazuri de ”discriminare persistenta din tribune”. FIFA a reiterat faptul ca arbitrii au puterea de a pune capat meciurilor de la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia, in cazurile de discriminare persistenta…