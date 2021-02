Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca SUA au avertizat Rusia doar cu cateva minute inainte de atacul cu rachete asupra pozitiilor proiraniene in Siria, un interval de timp pe care l-a descris ca fiind inadecvat, dupa ce anterior diplomatia rusa condamnase acest atac, relateaza RIA Novosti, Interfax si Reuters. "Militarii nostri au fost avertizati cu patru-cinci minute inainte de atac. Chiar daca amintim aici mecanismul de 'evitare a conflictelor' in relatiile dintre militarii rusi si americani, acest tip de instiintare nu are nicio valoare, ni s-a spus cand lovitura…