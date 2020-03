Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare mit care circula la internet, conform caruia Rusia nu este afectata de coronavirus este spulberat oficial.Autoritatile de la Moscova au anuntat joi primul deces din Rusia cauzat de epidemia COVID-19, premierul rus afirmand ca nu exista motive de ''panica'', transmit AFP si Reuters, conform…

- La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunța BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior ca situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control". Corespondenta BBC Sarah Rainsford…

- Rusia a suspendat luni, pâna la noi ordine, competitiile internationale programate pe teritoriul sau, pentru a combate propagarea noului coronavirus, informeaza agentia EFE.Interdictia îi afecteaza inclusiv pe sportivii straini invitati sa concureze în aceasta tara, în principal…

- Rusia are raportate doar 34 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar doreste sa tina situatia sub control si sa nu fie luata pe nepregatite in cazul in care epidemia va lua amploare. In acest sens, municipalitatea Moscovei a aprobat deblocarea a peste 100 de milioane de euro pentru construirea…

- Autoritatile din regiunea Moscovei, unde traiesc circa 7 milioane de oameni, le-au recomandat joi companiilor sa introduca lucrul de acasa pentru angajati ca masura de precautie in contextul epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, a transmis agentia de presa Interfax, citand un comunicat al guvernatorului…

- Un pasager care a zburat cu avionul Chișinau-Moscova (cursa 9U 175) a fost testat pozitiv cu noul coronavirus COVID-19, noteaza Știri.md, cu referire la zugo.md. Inca nu s-a confirmat daca a fost in Italia, dar Departamentul de Sanatate din Rusia spune ca toți pacienții infectați au ajuns la Moscova…

- O femeie din Rusia care a evadat dintr-un spital in care fusese plasata in carantina in urma unei vacante petrecute in China a fost somata sa se prezinte in instanta si risca sa fie din nou spitalizata, au anuntat vineri autoritati judiciare din aceasta tara, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Alla…

- Autoritatile din Rusia au confirmat, vineri, doua cazuri de infectare cu noul virus gripal din China, informeaza agentia de presa Tass, potrivit Mediafax.Cei doi pacienti sunt cetateni chinezi, a declarat vicepremierul rus Tatiana Golikova. Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA…