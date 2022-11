Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii iunie, Nokian Tyres a declarat ca va initia o iesire controlata de pe piata rusa, din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Compania, care producea 80% din anvelopele sale pentru autoturisme in Rusia, desfasura operatiuni in aceasta tara din 2005. ”Tranzactia este supusa aprobarii…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Producatorul japonez de automobile isi transfera actiunile de la Nissan Manufacturing Russia LLC companiei ruse de stat NAMI, precizeaza acesta. Prin acest acord, Nissan si-a asigurat dreptul de a rascumpara afacerea in sase ani, anunta Ministerul rus al Industriei si Comertului. Nissan devine astfel…

- Laura Cooper, adjunctul secretarului american al apararii pentru Rusia, Ucraina și Eurasia, a anunțat marți (4 octombrie 2022) ca SUA va trimite un „pachet suplimentar de asistența de securitate” Ucrainei.Cooper a declarat ca pachetul include echipamente și arme in valoare de „pana la 625 de milioane…

- Rusia a trimis discret cel puțin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice și candidați din peste 20 de țari dupa 2014 pentru a-și exercita influența, potrivit unei estimari a serviciilor de informații americane publicate marți, relateaza AFP. Statele Unite „considera ca acestea sunt…

