Rusia a anuntat luni ca mai multe nave ale sale de razboi vor participa incepand cu aceasta saptamana la exercitii cu marina chineza, intr-un moment in care Moscova si Beijingul isi intaresc legaturile in plin conflict in Ucraina, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

