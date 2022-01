Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Kazahstanului a declarat miercuri seara stare de urgența și a cerut ajutor de la Moscova și aliații sai, dând vina pe „terorisții” pregatiți în strainatate pentru revoltele în care mulțimile au luat cu asalt cladirile guvernamentale ale acestei foste republici…

- Președintele kazah a cerut ajutor Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), condusa de Rusia, pe fondul tulburarilor violente care au pus stapanire pe țara asiatica, susținand ca „teroriștii” au pus stapanire pe obiectivele strategice din intreaga țara. Din CSTO fac parte Rusia,…

- Protestatarii au atacat un magazin de arme din Alma-Ata și incearca sa deschida depozite, informeaza RT - televiziunea de propaganda a Rusiei, citand angajații companiei. De asemenea, o serie de explozii au tunat in apropierea cladirii administrației din Aktobe, iar in orașul Almaty protestatarii…

- Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat stare de urgența de doua saptamani in cel mai mare oraș al națiunii din Asia Centrala, Almaty, și in vestul provinciei Mangistau. Aici protestele au devenit violente, a anunțat biroul sau miercuri dimineața. Guvernul kazah a demisionat miercuri, in…

- Rusia nu intentioneaza sa recreeze Uniunea Sovietica, asa cum a sugerat marti subsecretarul de stat al SUA pentru afaceri politice, Victoria Nuland, a declarat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE, potrivit Agerpres. „Sunt convins ca, la fel ca noi si alti specialisti,…

- "Intensitatea (crizei) s-a schimbat un pic, aceasta nu este desigur atat de grava ca in urma cu cateva zile. Insa, eu cred ca este prea devreme sa spunem ca ea s-a incheiat", a declarat Stoltenberg intr-un interviu difuzat sambata seara de Televiziunea letona.Tensiunile au fost mari timp de mai multe…

- Franta a cerut vineri Rusiei sa intervina pe langa Belarus pentru a pune capat afluxului de migranti dinspre aceasta tara spre UE, organizat, potrivit europenilor, de presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP. Ministrii francezi de externe si al apararii, Jean-Yves Le Drian si…

- In nordul Afganistanului se afla cel putin 2.000 de combatanti din cadrul Statului Islamic (SI), care are ambitia sa se extinda in Asia Centrala, zona de influenta a Rusiei, declara vineri Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a relevat ca numeroase grupari ”extremiste si teroriste”…