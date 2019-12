Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va ezita sa raspunda niciunei desfasurari de rachete de catre Statele Unite, a avertizat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Reuters.''Vom avea o reactie in oglinda. Fiecare pas va avea o reactie rusa'', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa la Roma cu…

- Rusia nu va ezita sa raspunda niciunei desfasurari de rachete de catre Statele Unite, a avertizat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Reuters. ''Vom avea o reactie in oglinda. Fiecare pas va avea o reactie rusa'', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa la…

- Emmanuel Macron a declarat joi ca nu a acceptat un moratoriu propus de Rusia cu privire la desfasurarea de rachete nucleare in Europa si ca a indemnat NATO sa discute acest subiect cu Moscova si sa-i implice pe europeni in discutii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tratatul Fortelor Nucleare…

- Diplomatia rusa a calificat drept complot ''politic'' recomandarea de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, din cauza unui scandal de dopaj, si acest razboi are ca obiectiv indepartarea unui concurent redutabil, relateaza AFP. ''Asistam la o politizare a acestei…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) a acuzat autoritatile de la Moscova ca-i obliga pe barbatii care locuiesc in Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, sa efectueze serviciul militar si ca-i urmareste penal pe cei care refuza acest lucru, demers ce reprezinta o incalcare flagranta…

- Moscova este în mod serios preocupata de faptul ca Statele Unite dezvolta rachete de croaziera ce utilizeaza sisteme de lansare verticala de tip Mk-41, care sunt prezente și în România, a declarat Alexander Grușko, adjunctul ministrului rus de Externe, citat de agenția de știri Tass,…

- Actualul contract pe zece ani ce reglementeaza tranzitul gazelor naturale rusesti spre Europa prin Ucraina expira in ianuarie 2020, iar Moscova ar dori in viitor sa ocoleasca acest intermediar cu care in ultimii ani a avut numeroase conflicte pe tema platilor pentru gazele naturale livrate. Pe baza…

- Statele Unite si statele baltice au convenit duminica sa isi intareasca cooperarea pentru a proteja retelele energetice ale acestor tari de atacuri cibernetice in contextul in care Lituania, Letonia si Estonia sunt in proces de deconectare de la reteaua electrica rusa, transmite AFP. Secretarul…