Liderii grupului natiunilor celor mai industrializate, G7, se reunesc duminica, 8 mai, in videoconferinta, in timpul careia este de asteptat ca ingrijorarile privind invazia Rusiei in Ucraina sa reprezinte punctul central al intalnirii, transmite DPA. Totodata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar urma sa intervina in cadrul evenimentului online pentru a-i informa pe liderii Regatului Unit, Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei si SUA despre situatia din teren. Germania detine in acest an presedintia G7, aminteste AFP. Aceasta este a treia reuniune a G7 de la inceputul anului.…