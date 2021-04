Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China s-au angajat in campanii de "discreditare" pentru a submina increderea in vaccinurile aprobate de Uniunea Europeana cu scopul de a plasa propriile vaccinuri, potrivit unui raport publicat miercuri de echipa speciala anti-dezinformare a diplomatiei europene, noteaza AFP potrivit Agerpres.…

- Rusia si China s-au angajat in campanii de "discreditare" pentru a submina increderea in vaccinurile aprobate de Uniunea Europeana cu scopul de a plasa propriile vaccinuri, potrivit unui raport publicat miercuri de echipa speciala anti-dezinformare a diplomatiei europene, noteaza AFP. …

- Rusia a anuntat marti expulzarea a doi diplomati bulgari, ca represalii la expulzarea a doi diplomati rusi de catre Sofia in luna martie, pe fondul unui caz de spionaj si de tensiuni exacerbate intre Moscova si Occident, potrivit AFP si Reuters. Potrivit unui comunicat al Ministerului rus…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Guvernul canadian a anunțat noi sancțiuni impotriva a doi oficiali ruși și a patru companii din Rusia, in semn de protest impotriva „anexarii și ocuparii ilegale” a Crimeei de catre Moscova. Aceste noi masuri, anunțate in colaborare cu Australia, sunt in concordanța cu cele luate recent de Uniunea Europeana…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau american Joe Biden „o discutie” in direct in urmatoarele zile, la o zi dupa ce seful administratiei de la Washington a apreciat ca-l poate numi pe liderul rus „ucigas” (‘killer’) si ca Rusia „va plati pretul” amestecului in alegerile prezidentiale…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat vineri "cu cea mai mare fermitate" expulzarea de catre Rusia a trei diplomati - german, suedez si polonez - si intregul mod in care a gestionat Rusia cazul opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. "In ceea ce priveste afacerea Navalnii,…