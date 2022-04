Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marti o sedinta a Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau din cauza exploziilor care au avut loc in regiunea separatista Transnistria. Anuntul vine dupa ce Moscova a acuzat marti ca un centru radio din Transnistria care difuza programe…

- Doua explozii s-au produs marți dimineața, 26 aprilie, in satul Maiak din raionul Grigoriopol. Autoritațile separatiste de la Tiraspol au susținut ca doua turnuri de comunicație de la centrul de radio și televiziune au fost aruncate in aer, informeaza Radio Chisinau. In urma exploziei au fost scoase…

- UPDATE 6 Noi interceptari de convorbiri telefonice ale unor militari rusi, facute publice miercuri de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), releva ca unii soldati rusi – trimisi in Ucraina pentru „demilitarizare” si „denazificare”, asa cum sustine Kremlinul – se fac responsabili de abuzuri…

- Dupa intrevedere, la ora 11.15, cei doi demnitari vor susține o conferința de presa comuna, in incinta Președinției, se mai spune in comunicatul citat.Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri seara o discutie telefonica cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a informat Serviciul…

- Consiliul Suprem de Securitate (CSS) a recomandat inchiderea spațiul aerian al Republicii Moldova.Autoritiatea Aeronautica Civila va executa recomandarea, spațiul aerian va fi inchis incepand cu ora 12:00.Cursele vor fi orientate spre alte aeroporturi, a anunțat Andrei Spinu.Reamintim ca Republica Moldova…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat, dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate pe tema Ucrainei, ca țara noastra este gata sa primeasca, la momentul de fața, citeva zeci de mii de refugiați din țara vecina, informeaza noi.md Șefa statului a mai precizat ca mai multe curse cu destinația…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca guvernul de la Chisinau va cere Parlamentului declararea starii de urgența ca urmare a atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei, informeaza Deschide.md. Maia Sandu a anuntat, intr-o declaratie de pres, ca a convocat o sedinta a Consiliului…