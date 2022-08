Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a condamnat marti demolarea de monumente din epoca sovietica in statele baltice, pe care a calificat-o drept "rusofobie", si a atentionat ca acest lucru va avea impact asupra relatiilor bilaterale, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul apararii rus susține, marți, ca Marea Britanie a cerut permisiunea pentru ca un avion de spionaj de tip RC-135, sa survoleze spațiul aerian rusesc și a calificat acțiunea drept „o provocare intenționata”, relateaza Reuters.

- La o saptamana de la declanșarea razboiului in Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a anunțat un gest de solidaritate cu soldații sai de pe front. Liderul de la Kremlin a promis ca militarii raniți puteau cere despagubiri de trei milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 50.000 de dolari sau…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marti un plan de reducere coordonata a consumului lor de gaz, pentru a diminua dependenta fata de Moscova, dupa o noua scadere drastica a livrarile rusesti, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, potrivit AFP. „Nu a fost o misiune imposibila! Ministrii…

- Preocuparea cu privire la dependenta de Rusia pentru orice forma de energie a crescut in toata Europa din cauza reducerii livrarilor de gaze rusesti catre unele tari, in urma invadarii Ucrainei de catre Moscova. Statele baltice sunt ingrijorate pentru ca Lituania a intrat in conflict cu Rusia pentru…

- Rusia este pe punctul de a intra in prima incapacitate de plata a datoriilor suverane din ultimele decenii, in conditiile in care unii detinatori de obligatiuni nu au primit dobanzile datorate pana la termenul limita care a expirat luni, transmite Reuters.Platile respective vizeaza dobanzi…

- Ministerul rus de Externe a transmis vineri ca SUA este de vina pentru interdicția impusa de Lituania asupra tranzitului de marfuri sancționate de UE, care a blocat transportul acestor produse din restul Rusiei inspre exclava Kaliningrad și a sporit tensiunile deja ridicate dintre Moscova și Occident,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a mers miercuri in Iran, a relatat televiziunea de stat iraniana, in contextul in care puterile mondiale si Teheranul se lupta pentru a revigora pactul nuclear din 2015, iar negocierile sunt in impas. Ministerul de Externe al Rusiei a postat un clip cu remarcile…