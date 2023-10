Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat marti ca acuzatiile tarilor occidentale, potrivit carora Coreea de Nord a furnizat arme Rusiei, nu se bazeaza pe dovezi, a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, pentru agentia de presa TASS, relateaza marti Reuters.

- Kremlinul a declarat marti ca acuzatiile tarilor occidentale potrivit carora Coreea de Nord a furnizat arme Rusiei nu se bazeaza pe dovezi, a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, pentru agentia de presa TASS, relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres. Casa Alba a declarat…

- Kremlinul a declarat intr-un comunicat ca ”a ridicat restrictiile privind exportul de motorina livrata in porturile maritime prin conducte, cu conditia ca producatorul sa furnizeze cel putin 50% din motorina produsa pe piata interna”. Anuntul vine la scurt timp dupa ce Rusia a impus o interdictie pe…

- Kremlinul a declarat miercuri ca ancheta privind accidentul aviatic in care au murit liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, și alte noua persoane, saptamana trecuta, include posibilitatea ca acesta sa fi fost provocat in mod deliberat, relateaza Reuters.„Este evident ca sunt luate in considerare…

- Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o „minciuna absoluta”, potrivit Reuters. Intr-o convorbire cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca ancheta…

- Soldații ucraineni au fost observați folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost capturate de o țara „prietenoasa” inainte de a fi livrate Ucrainei, a informat sambata Financial Times, citat de Reuters.In schimb, ministerul apararii de la Kiev a sugerat ca armele au fost capturate de…

- Kremlinul a declarat marti ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti "nu este pusa in aplicare", respingand astfel apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca Moscova sa…

- Kremlinul a declarat marti ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti „nu este pusa in aplicare”, respingand astfel apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca Moscova sa…