- Compania rusa Gazprom a anuntat astazi reducerea cu inca o treime a livrarilor de gaz spre Europa prin gazoductul Nord Stream, motivand ca a fost nevoita sa opreasca un echipament al firmei germane Siemens, a doua zi dupa o prima reducere drastica, ceea ce l-a facut pe un

- Gazprom nu a reușit sa primeasca in timp util unitați de compresoare de gaz (GPU) de la Siemens, motiv pentru care livrarile catre gazoductul Nord Stream pot fi asigurate intr-o cantitate limitata mult mai mica decit era planificata. Compania a anunțat probleme cu pomparea in Europa pe canalul Telegram.…

- Gazprom va intrerupe de la 1 iunie livrarile de gaze naturale catre Orsted (Danemarca) si Shell Energy, care furnizeaza o parte din gaze Germaniei, deoarece nu au platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat marti compania rusa, conform Agerpres.

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…