Destramarea coalitiei dintre socialisti si blocul proeuropean ACUM in Republica Moldova nu constituie o surpriza pentru Moscova, a declarat miercuri vicepremierul rus Dmitri Kozak, in urma negocierilor pe care le-a avut in capitala Rusiei cu delegatia guvernamentala de la Chisinau condusa de premierul Ion Chicu, informeaza TASS potrivit Agerpres. "A fost o situatie in care trebuia luata urgent o decizie pentru depasirea profundei crize politice in Republica Moldova. Noi am propus o varianta de reglementare, atunci cand se forma o coalitie pentru decriminalizarea republicii, pentru crearea de…