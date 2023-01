Stiri pe aceeasi tema

- Candva o organizație obscura a carei existența era neconfirmata, faimosul grup rus de mercenari Wagner, al carui profil a crescut exponențial de anul trecut, cand a inceput razboiul din Ucraina, a fost inregistrat ca societate pe acțiuni in cel de-al doilea oraș ca marime al Rusiei, Sankt Petersburg,…

- Beijingul planuiește sa iși reorienteze politica externa și sa se distanțeze de Moscova temandu-se ca invazia dezastruoasa a Ucrainei și eventuala cadere a regimului lui Putin vor provoca declinul economic și politic al Rusiei, potrivit unui raport Financial Times care citeaza oficiali chinezi și experți…

- Documentul care vizeaza iesirea Rusiei din conventia semnata in ianuarie 1999 a fost inclus intre proiectele camerei inferioare a legislativului rus, relateaza Agerpres care citeaza EFE.In anexele proiectului de lege, Putin si-a argumentat propunerea invocand decizia Comitetului de Ministri ai Consiliului…

- Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va asigura ca fortele nucleare ale Rusiei sunt pregatite de lupta si a dat asigurari ca armata va primi tot ceea ce este necesar, fara limite financiare, ca sa-si indeplineasca obiectivele din Ucraina, relateaza „The Guardian". El a acuzat NATO ca isi foloseste…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova."Anchetatorii FSB au cerut (...) sa se ordone in…

- Sprijinul din partea opiniei publice in Rusia pentru campania militara in Ucraina „scade semnificativ”, a estimat Ministerul britanic al Apararii, scrie The Guardian. Potrivit datelor, 55% dintre rusi sunt in favoarea tratativelor de pace cu Ucraina si doar 25% afirma ca sprijina continuarea conflictului,…

- Prin luari oficiale de poziție care sfideaza evidența de pe front și prin ghiduri speciale in care televiziunilor rusești și canalelor online de propaganda li se transmite, de la Kremlin, cum trebuie „informata” populația, Moscova incearca din rasputeri sa-și „traga” cea mai impenetrabila fața de pocker.…

- Pe 21 septembrie, președintele Putin a ordonat mobilizarea parțiala in Rusia pe fondul eșecurilor militare din Ucraina. Cu acel prilej, liderul de la Kremlina declarat ca forța de munca suplimentara este necesara pentru a caștiga un razboi nu doar impotriva Ucrainei, ci și a susținatorilor sai occidentali.…