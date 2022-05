Moscova recrutează 20.000 de soldați pe Superjob.ru. Cât este salariu „Alegeți stabilitatea, ample oportunitați de autoimplinire, un nivel de viața decent și un statut social ridicat”, se precizeaza in anunț. In realitate, e vorba de un salariu de 500 de euro pe luna pentru a-ti risca viața in Ucraina, scrie Il Fatto Quotidiano, citata de Rador. In Piața Roșie, Putin a onorat sacrificiul soldaților ruși care au murit in „operațiunea sa speciala „, motiv de „mare doliu pentru toți rușii ” și a anticipat un „sprijin special” pentru orfanii lor. Numai ca departe de evenimentele oficiale, cauta alti soldati pe care sa-i trimita pe front: barbați cu varste intre 18 și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

