Moscova are in vedere blocarea conturilor ambasadelor țarilor „neprietenoase”, care au luat asemenea masuri impotriva Rusiei. Dupa invazia Rusiei in Ucraina, mai multe țari occidentale au expulzat zeci de diplomați ruși, dar au blocat și conturile bancare ale unor ambasade ruse, cum a fost cazul celei din Polonia sau din Belgia. Sancțiuni in oglinda Escaladarea […] The post Moscova raspunde „țarilor neprietenoase”. Toate ambasadele sunt vizate first appeared on Ziarul National .