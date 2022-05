Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra. Liderii mondiali sunt de parere ca imposibilitatea de a deschide porturile…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra, scrie AFP. Directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (PAM),…

- Australia a impus noi sancțiuni impotriva a inca 110 politicieni și persoane fizice din Rusia, incercand sa pedepseasca Moscova pentru recunoașterea independenței a doua regiuni controlate de Rusia in Ucraina, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina va repatria militarii si echipamentele, inclusiv elicopterele, din misiunile de pace din Africa si Europa pentru a intari apararea tarii in fata invaziei ruse, a confirmat miercuri un oficial al ONU, potrivit Reuters. Presedintele Volodimir Zelenski a semnat marti un decret de rechemare a tuturor…

- Președinta Maia Sandu a confirmat declarația ministrului de Externe, care a spus ca Republica Moldova nu se va alatura sancțiunilor impuse de comunitatea internaționala Federației Ruse, ca urmare a agresiunii militare asupra Ucrainei. „Moldova va acționa acolo unde poate, va ajuta refugiații și astfel…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. „Condamn cu putere, in numele Romaniei, agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, o noua…

- Cand președintele rus Vladimir Putin și-a anunțat decizia de a recunoaște ca independente pentru cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Turcia, membru NATO și vecina la Marea Neagra, a criticat rapid aceasta mișcare, dar nu a mai anunțat masuri punitive, informeaza Reuters. Fii…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a denuntat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina drept „o incalcare flagranta a suveranitatii” tarii si o „repudiere” a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza Agerpres, conform AFP. „Este clar impotriva dreptului…